Evladını beklerken ölüm haberini aldı Terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı çocuklarına kavuşmak için HDP Diyarbakır İl Binası önünde evlat nöbeti tutan annelerden İkram Gürtük, oğlunun 10 Eylül’de Görese Dağı’na düzenlenen hava harekatında öldürüldüğünü öğrendi.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde çocuklarının bulunması istemiyle 22 gün önce oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı 45’e ulaşmıştı. Oğlu Musa Gürtük’ün 2014 yılından beri kayıp olduğunu belirterek, 6 gün önce oturma eylemine katılan İkram Gürtük’e, oğlunun 10 Eylül 2019'da Diyarbakır'ın Dicle İlçesindeki Görese Dağı'na düzenlenen hava harekâtında öldüğü bilgisi verildi. Anne İkram Gürtük, bunun üzerine oğlunun cenazesini teslim almak üzere hastaneye gitti. 10 Eylül’de hayatını kaybeden Musa Gürtük’ün kimlik tespiti ve DNA eşleşmesi için ailesine henüz haber verilmediği, İkram Gürtük'ün de oğlunun öldüğünden habersiz, elinde fotoğrafıyla eyleme katıldığı ortaya çıktı.

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