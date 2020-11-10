Evladına kavuşan aile sayısı 20’ye yükseldi
Terör örgütü PKK/KCK tarafından 6 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan Y.Y. isimli örgüt mensubu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu ikna edilerek Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, teröristin ailesinin Diyarbakır'daki evlat nöbeti tutan aileler arasında yer aldığı ve evlat nöbetinde çocuklarına kavuşan aile sayısının 20’ye yükseldiği vurgulandı. Y.Y’nin haricinde 2 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim olurken 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 194’e ulaştı.