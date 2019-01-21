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Evkur Yeni Malatyaspor'da hedef kupada bir üst tur

- Sarı-siyahlı kulübün sportif direktörü Ali Ravcı:"Ziraat Türkiye Kupası'nda Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u geçerek bir üst tura yükselmeyi hedefliyoruz"

21 Ocak 2019 Pazartesi 13:46
Evkur Yeni Malatyaspor'da hedef kupada bir üst tur


MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, Ziraat Türkiye Kupası'nda 23 Ocak Çarşamba günü konuk olacakları Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u son 16 turu rövanş mücadelesinde de yenerek bir üst tura yükselmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda da yollarına devam ettiklerini ve son 16 turu ilk maçında Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u sahalarında 3-2 mağlup ettiklerini anımsatan Ravcı, takımda morallerin üst seviyede olduğunu kaydetti.

Verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini ve yeni transferlerin takıma uyum sağladığını aktaran Ravcı, "Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile karşılaşacağız. Bodrumspor'u geçerek bir üst tura yükselmeyi hedefliyoruz. Kupa maçının ardından Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacağız." diye konuştu.

Ravcı, ligde oynadıkları Göztepe karşılaşmasının seyir açısından güzel bir müsabaka olduğuna dikkati çekerek, "Ligin ikinci yarısında oynanan ilk maçlar, bize ikinci yarının ne kadar zor geçeceğini gösterdi. İlk yarıda kaldığımız yerden devam etmeyi amaçlıyoruz. Göztepe karşısında futbolcularımızın sergilediği oyun ile mücadeleleri bizi mutlu etti. Ligin ilk yarısını sıralama ve puan olarak iyi yerde bitirdik. İlk yarıdaki başarımızı devam ettirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 13:46
  1. Ali Ravcı
  2. Bodrum Belediyesi Bodrumspor
  3. Evkur Yeni Malatyaspor
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  5. Malatya
  6. Ziraat Türkiye Kupası

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