Evkur Yeni Malatyaspor geleceğin yıldızlarını arıyor

Evkur Yeni Malatyaspor Yaz Futbol Okulu’nda kayıtlar sürüyor. Sarı-siyahlılar, geleceğin yıldız futbolcularını bu okullardan çıkarmanın hedeflerini yapıyor.

Evkur Yeni Malatyaspor’da kulüp bünyesindeki futbol okuluna 2006 ile 2011 arası doğumlu genç yeteneklerin kayıt yaptırabildiği belirtildi. Çalışmalarda 7 antrenörün hazır bulunacağı yaz okulunda, fiziksel hareketlerin yanı sıra, top kontrolü, pas, şut ve yan top gibi temel eğitimlerin de verileceği ifade edildi.

‘Yeni Malatyaspor Geleceğin Yıldızlarını Arıyor, Hazır mısın?’ sloganıyla genç yetenekleri bekleyen yaz spor okulunda 300 TL kayıt parası alınıyor. Kulübün hesabına aktarılan para, Yeni Malatyaspor için de gelir teşkil ediyor. Yeni Malatyaspor altyapısının son 5 sezonda kulübe net 300 bin lira kar bıraktığı mali kongrelerde açıklanırken, bu kaynakları futbol okulu ve akademi liglerine katılımın oluşturduğu ifade edildi.

“Genç yetenekler arıyoruz "

Konuyla ilgili bilgi veren Yeni Malatyaspor Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir, "Hedefimiz yaz okulları sayesinde genç yetenekleri kulübümüze kazandırabilmek. Tüm antrenörlerimiz, masör ve servisimizle hizmet ediyoruz. Futbola ilk defa başlayan yetenekli çocuklara temel eğitimleri veriyoruz. Herkesin seviyesine göre futbolun teorik bilgilerini aktarıyoruz. Yetenekli gördüğümüz sporcuları uygun yaş kategorisinde kendi takımımıza dahil edip lisans çıkarıyoruz. Bu ailelerden de ücret talep etmiyoruz. Futbol okulu konusunda kulübümüzün ciddi bir hedefi var. Kendi altyapımızdaki sürekliliği sağlamak adına burası bizim için çok önemli. Ben tüm Malatyalı aileleri, çocuklarını hem spor yapmaya hem de bizimle çalışıp Yeni Malatyaspor’a katkı sunmaya davet ediyorum. Genç yetenekleri bekliyoruz. Bu sezon oldukça başarılı bir sezonu geride bıraktık” diye konuştu.