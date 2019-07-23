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Evinizi misler gibi kokutacak tamamen bitkisel sirkeli temizlik suyu!

Kimyasallardan uzak temizlik yapmak isteyenlerin hijyen için ilk tercihleri her zaman sirke olur. Ancak sirke kokusu nedeniyle bazen gerisinde hoş kokular bırakmaz. Evinizin hem hoş kokmasını hem de pırıl pırıl olmasını arzu ediyorsanız; size şahane bir önerimiz var.

23 Temmuz 2019 Salı 08:34
Evinizi misler gibi kokutacak tamamen bitkisel sirkeli temizlik suyu!

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar kimyasal temizlik malzemelerin kesinlikle evlere sokulmaması gerektiğini kanıtladı. Özellikle çocuklu evlerde bu tip kimyasallara başvurmamak gerekiyor. Çünkü minik hanım ve beyler genellikle yerde oynamayı ya da yürüme antrenmanları yapmaya bayılıyor. Siz de hem kendi hem de çocuklarınızın sağlığını düşünüyorsanız evlerinize kimyasalları sokmamalısınız.

Sirke en etkili çözüm

Kimyasallar olmadan hijyen sağlanamayacağını düşünüyorsanız bu konuda yanıldığınızı belirtmek isteriz. Çünkü her evde bulunan sirke ve karbonat tahmin ettiğinizden çok daha etkili iki ürün. Temizlik yaparken sirke kullanmak kimilerini kokusundan dolayı rahatsız eder. Böyle bir probleminiz varsa; evinizin misler gibi kokmasını sağlayacak bir tarifimiz var.

Ev yapımı narenciyeli sirke

Malzemeler:

  • Beyaz sirke
  • Narenciye kabuğu
  • Taze otlar
  • Cam kavanoz

Yediğiniz mandalina, portakal ya da limonun kabuklarını kesinlikle çöpe atmayın. Bunları birkaç gün biriktirmenizin hiçbir zararı olmaz.

Aynı şekilde yemeklerde kullandığınız nane, maydanoz ve dereotunun saplarını da çöpe atmayın.

Biriktirdiğiniz narenciye kabuklarını ve taze otların saplarını temiz büyük bir cam kavanoza yerleştirin.

Bir tencereye hazırlamak istediğiniz miktarda beyaz sirkeyi boşaltın.

Beyaz sirke ısınınca ocaktan indirin.

Bu aşamada sirkenin kaynamamasına özen gösterin.

Sıcak sirkeyi kavanoza boşaltın.

Kavanozun kapağını kapatın ve en az 24 saat bekleyin.

Sirkenin misler gibi kokmasını arzu ediyorsanız 2 ya da 3 gün beklemeniz daha iyi olacaktır.

Hazırladığınız narenciye kokulu sirkeyi ev temizliğinde arzu ettiğiniz her yerde kullanabilirsiniz.

Parkeleri ya da fayansları silerken sirkenizi suyla açabilirsiniz.

Bu yöntemle hazırladığınız sirkeyi aylarca serin ve karanlık bir yerde saklayabilirsiniz.

Şimdiden kolay gelsin.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 08:34
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