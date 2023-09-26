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Ekonomi Evinizi kime emanet ettiğinizi biliyor musunuz? Bu müteahhitlere dikkat edin!
Ekonomi

Evinizi kime emanet ettiğinizi biliyor musunuz? Bu müteahhitlere dikkat edin!

Yeniakit Publisher
2023-09-26 12:14:00 - 2023-09-26 12:15:07
Evinizi kime emanet ettiğinizi biliyor musunuz? Bu müteahhitlere dikkat edin!

Kentsel dönüşüm sürecinde hem yapı güvenliğinin sağlanması hem de inşa sürecinden kaynaklı bir mağduriyet yaşanmaması için maliklerin çalışacakları müteahhit firmanın sınıfını dikkate almak önemli. Peki neye göre seçim yapmalısınız? İşte cevabı:

Yüzölçümünün yüzde 42’si birinci derece deprem kuşağı üzerinde bulunan Türkiye, birçok kez acı tecrübeler yaşadı. Son olarak 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydan gelen ve 11 ili etkileyen depremler, dayanıksız yapı stoku gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Depremlerin ardından başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde kentsel dönüşüm seferberliği başladı.

1.5 milyon riskli konut var

Yalnızca İstanbul’da 1,5 milyon riskli konut bulunduğunu ve bu konutların 600 bininin çok daha riskli ve yıkılabilecek yapı olarak değerlendirildiğini belirten Üçay İnşaat Grup Direktörü Mehmet Gül, kentsel dönüşümün önünde engel olarak görülen parametrelerin devletin sağladığı olanaklarla aşıldığını söyledi. Ancak bu süreçte mağdur olmamak için müteahhit firma seçiminde dikkatli olmak gerektiğinin de altını çizen Mehmet Gül, kentsel dönüşüm sürecinde izlenmesi gereken adımları paylaştı.

Maliklerin 3’te 2’si uzlaşmalı

“Bir konutun hisse oranlarının 3’te 2’sine sahip kat maliklerinin uzlaşması ile başlayan kentsel dönüşüm sürecinde, doğru müteahhit firma ile çalışmak belki de işin en önemli ikinci adımı” diyen Mehmet Gül, sözlerine şöyle devam etti:“Depreme dayanıklı yapıların inşasında; zemin etüdü çalışmaları, yetkin mühendislik, projeye uygun imalat, kaliteli malzeme kullanımı, doğru inşaat firması ile çalışmak ve denetim oldukça önemli.

Müteahhit firmanın sınıfına dikkat

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, müteahhit firmaları, teknik ve mali yeterliliğine göre A’dan H’ye kadar sınıflara ayırıyor. Bu kapsamda A sınıfı müteahhit, tüm büyüklüklerde iş yapabilirken, H sınıfı yani ilk defa inşaat yapacak müteahhit, en fazla 1000 metrekare inşaat yapabiliyor. Kısacası müteahhit firmalar, teknik ve mali durumuna göre sınıflandırılıyor. Bu nedenle kentsel dönüşüm sürecinde hem yapı güvenliğinin sağlanması hem de inşa sürecinden kaynaklı bir mağduriyet yaşanmaması için maliklerin çalışacakları müteahhit firmanın sınıfını dikkate almak önemli.

Teminat, sözleşme ve şartnamede hassas olun

Ayrıca müteahhit firmadan teminat alınması, sözleşmenin bir avukat ile birlikte düzenlenmesi ve kapsamının da doğru belirlenmesi gerekiyor. Bu kapsamda teknik bir şartname hazırlanması ve projede kullanılacak malzemelerin özelliklerinin tariflenmesi de oldukça önemli.
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