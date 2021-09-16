Evinizi ısıtırken cebiniz yanmasın

Bu önerileri dikkate alan tüketiciler, hem daha tasarruflu ısınıyor hem de üst düzey konfor yaşıyor.

Yıllık bakım önemli

Daikin’in uzmanları, tüketicilerin kullanım hatalarının yanı sıra montaj aşamasında baca montajının ve yoğuşma giderinin düzgün olmaması, topraklama bağlantısının yapılmaması gibi konulara da dikkat çekiyor. Uzmanlar, “Bu tür sorunlar, cihazların bozulmasına veya veriminin düşmesine neden olur.” diyor. Yıllık kombi bakımı yaptırmanın çok önemli olduğunu söyleyen Daikin’in uzmanları, enerji faturalarını düşürmenin yollarını ise şu şekilde anlatıyor: “Ateşleme ve alev komponentlerinin zamanla yıpranması ve kurum yapması, verimi düşürür. Bunun dışında tesisatta ve radyatörlerin üst kısmında oluşan hava, su akışını azalttığı için ısı transferi bundan olumsuz anlamda etkilenir ve yeterince ısıtma yapmaz hale gelir.

Enerji tasarrufu sağlıyor

Aynı şekilde kombi alt bağlantı filtrelerinin temizlenmemesi de verim kaybına neden olur. Bu nedenle öncelikle kombi bakımının düzenli olarak yaptırılması, hem konfor hem de enerji tasarrufu açısından çok önem taşır. Kombi bakımlarında ‘ucuz olsun’ düşüncesiyle korsan servislerden hizmet almak, sonraki günlerde sizi daha büyük masraflarla baş başa bırakabilir. Kış aylarını rahat geçirmek için kombi bakımlarınızı yaptırmanız ve bu hizmeti mutlaka yetkili servislerden almak gerekir.”