Evinizdeki kazaları önlemek elinizde

Elektrik kazalarını önlemek için alabileceğiniz en basit tedbir, kontroldür. Prizleri, elektrik kablolarını ve kablo klipslerini sık sık kontrol ederek, muhtemel elektrik kaçaklarını önceden fark edebilirsiniz.

Elektrikli aletler ve kablo kontrolü:

• Kullandığınız elektrikli aletlerin kablolarının sağlamlığından emin olun.

• Elektrikli aletlerin kablo ve kordonlarının sıkı bir şekilde sarılmaması gerekir. Elektrikli aletleri kullanıp, yerine kaldırırken, kablo ve tellerinin sıkışmamasına dikkat edin.

• Elektrikli aletlerin kablolarının sıcak yüzeylerle temas etmemesine dikkat edin.

Elektrikli prizler:

• Şasili / topraklı priz, şasisiz / topraksız prizden daha güvenlidir.

• Her odada mümkünse üç priz olmalıdır. Priz sayısının az olması, kabloların ve kordonların aşırı ısınmasına sebep olur.

• Fişin prize iyice oturduğundan emin olun.

Işık kaynakları:

• Yangın tehlikesini önlemek için, fazla ısı oluşturan ampuller kullanmayın.

• Ampul yanıp sönüyorsa veya normal şekilde ışık vermiyorsa, bu bir sorun olduğunun işaretidir. Fark eder etmez, zaman kaybetmeden ampulü değiştirin.