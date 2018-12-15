Evinizdeki kazaları önlemek elinizde
Evinizde elektrik sebebiyle meydana gelebilecek kazaları, alacağınız tedbirlerle önleyebilirsiniz.15 Aralık 2018 Cumartesi 16:47
Elektrik kazalarını önlemek için alabileceğiniz en basit tedbir, kontroldür. Prizleri, elektrik kablolarını ve kablo klipslerini sık sık kontrol ederek, muhtemel elektrik kaçaklarını önceden fark edebilirsiniz.
Elektrikli aletler ve kablo kontrolü:
• Kullandığınız elektrikli aletlerin kablolarının sağlamlığından emin olun.
• Elektrikli aletlerin kablo ve kordonlarının sıkı bir şekilde sarılmaması gerekir. Elektrikli aletleri kullanıp, yerine kaldırırken, kablo ve tellerinin sıkışmamasına dikkat edin.
• Elektrikli aletlerin kablolarının sıcak yüzeylerle temas etmemesine dikkat edin.
Elektrikli prizler:
• Şasili / topraklı priz, şasisiz / topraksız prizden daha güvenlidir.
• Her odada mümkünse üç priz olmalıdır. Priz sayısının az olması, kabloların ve kordonların aşırı ısınmasına sebep olur.
• Fişin prize iyice oturduğundan emin olun.
Işık kaynakları:
• Yangın tehlikesini önlemek için, fazla ısı oluşturan ampuller kullanmayın.
• Ampul yanıp sönüyorsa veya normal şekilde ışık vermiyorsa, bu bir sorun olduğunun işaretidir. Fark eder etmez, zaman kaybetmeden ampulü değiştirin.
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