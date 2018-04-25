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Evinizde çiçekler açsın

Çiçek bakımı zor olduğu için bir çok kişi tarafından tercih edilmemektedir. Ancak isteyip de zor zannedenler de çiçek bakımının haberimizdeki püf noktalar ile evini renklendirebilir ve gönül rahatlığıyla onlara sağlıklı bir ortam oluşturabilir.

25 Nisan 2018 Çarşamba 22:26
Evinizde çiçekler açsın

Çiçek bakmak kolay bir işmiş gibi görünse de aslında oldukça zordur. Eğer evinizde baktığınız çiçeklerin ölmesinden şikayetçiyseniz, bu püf noktalarını uygulayarak daha uzun yaşamalarını sağlayabilirsiniz. İşte çiçek bakımının püf noktaları...

 

1. NEM ORANINA DİKKAT EDİN

 

Söz konusu ev bitkileri olduğunda, ortamdaki nem değeri çok önemlidir. Sezon değişiklikleri kadar, evinize en uygun olan çiçekleri öğrenmeniz de önemlidir. Örneğin, tropikal bitkilerin neme daha çok ihtiyacı vardır. Ama ısı oranı daha düşük bir yerde yaşıyorsanız, daha fazla nem sağlamanın da yoları bulunmakta. Saksının dibine çakıl yerleştirmek ya da saksıyı su dolu bir çanağın içine koymak buna örnektir. Sprey şişesi ile yaprakları nemlendirmek de bir diğer alternatif.

 

2. ÇABUK BÜYÜSÜN DİYE FAZLA SU VERMEKTEN KAÇININ

 

Fazla sulandıklarında ya da düzenli olarak drene edilmediğinde, bitkilerin kökleri çürümeye başlar. Taşlar ve diğer drenaj ürünleri doğru dengeyi tutturmanıza yardımcı olabilir. Sulama aralarında toprağın kuruması izin vermek de çiçeklerin daha uzun ömürlü olmasına yardımcı olur.

3. GÜN IŞIĞINI İYİ AYARLAYIN

 Su kadar ışık da bir bitkinin ömrü için çok önemlidir. Çiçeklerinizi evinizin gün ışığı alan bölgelerine yerleştirin. Türlerine göre, direk güneş ışığına ya da gölgeye ihtiyaç duyarlar. Eğer az ışık isteyen çiçekleri direk güneş ışığı alan yerlere koyarsanız, yaprakları kararmaya başlayacaktır.

 

4. BÜYÜME DÖNEMLERİNDE ÇİÇEKLERİNİ GUBTRLEMEYİ İHMAL ETMEYİN

 

Çiçeklerinize fazla gübre eklemek etkileyici bir büyümeye sebep olur ama çok fazla eklemek saksını değiştirmek zorunda bırakabilir ve özellikle yaz mevsiminde zararlılar için cazibe merkezi haline getirir. Bitkiler için genel bir kural, genellikle ilkbahar ve yaz olan büyüme dönemleri boyunca çözünür bir gübre ile 3 kez desteklemektir.

 
5. BAKABİLECEGİNİZ ÇIÇEKLER SEÇİN

 Eğer ev bitkilerini öldürmekle ünlüyseniz, bazı kolay bakılan türlere yönelmeyi deneyebilirsiniz. Örneğin, Afrika menekşesi ve aloe vera nispeten düşük bakım ister ve sıkı bir sulama zamanlaması istemez.

 

6. YERLERİNE ALİSMALARINA İZİN VERİN

 

EBitkilerinizi yeniden düzenlemek size cazip gelebilir ama ev hayvanları gibi ev çiçekleri de fazla yer değiştirmekten hoşlanmazlar. Onun için en uygun ışığı sağlayabildiğiniz köşeyi bulduğunuzda, çiçeğin yerini değiştirmemelisiniz.

 

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 22:26
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