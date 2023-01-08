Evinizde ballı limonlu sabun yapmak artık çok kolay! Şifa küpü: Her gün uygulayan pürüzsüz bir cilde sahip oluyor!

Cildi nemlendirmekten pH'ını korumaya kadar, bu iki doğal bileşen cildiniz için çok şey yapabilir. Süt ve balın cildiniz üzerinde yaşlanmaya meydan okuyan etkileri olabilir. Efsaneye göre Kleopatra, cildinin genç, parlak ve temiz kalması için her gün süt banyosu yapardı. Peki, süt ve bal maskelerinin cilde faydaları nelerdir? Ayrıntıları

Evde bu tarz sabunlarını üretmek sizi korkutuyor olabilir! Bu çok doğal… Tabi daha önce denemediyseniz.

Evde kendi sabununuzu yapmanız hem içinizi rahatlatacak hem de cebinizi!

Eriyen ve dökülen sabun bazlarına ulaşmak artık oldukça kolay. Bu bazları kullanarak birbirinden farklı kokularda sabunlar yapabilirsiniz.

Çoğu dükkandan veya internetten satın alabilirsiniz ve oldukça uygun fiyatlıdır. Kendi yaptığınız ürünlerinizi sakladığınız dolabınızda her zaman bir kaç tane bulunabilir. Yaz mevsimi çoğunlukla turunçgilleri aklımıza getirir, bu yüzden bugün sizinle bir Ballı Limon Sabunu tarifini paylaşıyorum. Tabii sabun hariç, malzemelerin çoğunu evinizde bulabilirsiniz.

Gerçekten güzel, canlandırıcı ve besleyici bir kokusu var. Bu ev yapımı sabun...

Gerekli olan malzemeler

225 g temiz gliserin içeren eriyen ve dökülen sabun bazı

yarım fincan bal

yarım limon (isteğe göre zencefil)

5-10 damla limon yağı

ikili ısıtıcı

sabun kalıbı

Hazırlanması

Limonun suyunu sıktıktan sonra kabuğuyla beraber rendeleyin.

Bir tencere içerisine sabun bazını küp küp doğrayın ve kaynatın.

Sabun bazı eridikten sonra bal ve limon yağını ekleyerek güzelce karıştırın. Hazırladığınız karışım ile limon kabuklarını vakit kaybetmeden sabun kalıplarına dökün. Birkaç saat soğumaya bırakın. Tamamen soğuduğundan ve sertleştiğinden emin olmalısınız. Sertleştikten sonra kalıpları yavaşça yerinden çıkarın ve kullanıma hazır! Gördüğünüz gibi sabun yapmak oldukça kolay!

Her gün uygulayan pürüzsüz bir cilde sahip oluyor! Süt ve bal maskelerinin cilde etkileri...

Laktik asit, ekşi sütte bulunan ve mükemmel bir nemlendirici görevi gören doğal AHA'lardan (alfa-hidroksi asitler) biridir. Cildinizin doğal nemlendirici kompleksinin bir parçasıdır.

Bal, nemi cildinize bağlayabilen ve onu yumuşak ve nemli tutabilen bir yumuşatıcı ve nemlendiricidir. Tam da bu nedenlerden dolayı bazı cilt bakım ürünleri formüllerinde süt ve bal kullanır.

Bir araştırma, sütte bulunan laktik asidin cilde topikal uygulanmasının ince çizgileri ve kırışıklıkları azaltarak cilt görünümünü iyileştirmeye yardımcı olabileceğini buldu . Ayrıca cildin sıkı ve pürüzsüz kalmasına yardımcı olur

Sütün hafif bir peeling etkisi vardır. Yüzünüze uygulamak da benzer sonuçlara sahip olabilir

Bir çalışma, bal ve süt maskelerinin akne lezyonlarına bal uygulamanın daha hızlı iyileşmeyi destekleyebileceğini bulmuştur. Bal ayrıca hem P. acnes hem de S. aureus bakterilerinin büyümesini engelleyebilir

Süt ve bal maskeleri cilt pH'ını korumak, kırılmaları ve kızarıklıkları önlemek için çok önemlidir. Cilt pH'ındaki dengesizlik, cildinizin doğal bariyerini bozar. Bu cilt tahrişine yol açabilir. Bal, cilt pH seviyelerini düzenlemeye yardımcı olur

Balın antimikrobiyal özellikleri ve metilglioksal (aktif bileşiklerden biri) yaralarınızı etkili bir şekilde iyileştirmeye yardımcı olabilir. Ayrıca yanık yaralarının ve sedef hastalığı , kepek, pişik, sebore ve tinea gibi diğer cilt sorunlarının iyileştirilmesi için de uygundur

Hem bal hem de süt cildi nemlendirebilir ve akneye neden olan bakterileri engelleyebilir. Bu şekilde yüz cildinizin sağlıklı ve temiz kalmasına yardımcı olabilirler.

1 yemek kaşığı çiğ bal (Manuka balı kullanabilirsiniz)

2 yemek kaşığı süt

1 kase

1 pamuklu ped

Krem benzeri bir kıvam elde edene kadar iki malzemeyi kasede karıştırın.

Pamuklu pedi karışıma batırın ve dairesel hareketlerle yüzünüze uygulayın.

Karışımı 10 dakika yüzünüzde bekletin.

Yüzünüzü soğuk suyla yıkayın ve hafifçe masaj yapın.

Arzu ederseniz hafif bir temizleyici ile devam edebilirsiniz.

Cildinizi kurulayın ve ardından bir toner ve nemlendirici uygulayın.