Evinizde bahar ferahlığı dolaşsın | Doğal oda kokusu yapımı

Evinizin doğal bir kokusu olmasını istiyorsanız doğru adrestesiniz. Kimyasallardan ve bilmediğiniz malzemelerden oluşan oda kokuları yerine, kendi zevkinize uygun, dilediğiniz gibi bir koku yapmanız mümkün.

Ayrıca bunları daha da dekoratif bir şekilde evinize uygun sunum yapmanız mümkün.

Lavantalı oda kokusu

Lavantanın sakinleştirici ve ferah etkisi tüm evinizi sarsın istiyorsanız bu tarif tam da size göre. Su dolu bir kabın içine bir yemek kaşığı karbonat ve 20 damla lavanta yağı damlatarak karıştırın. Karışımı bir şişeye koyup güzelce çalkalayın ve ev yapımı lavanta kokunuz hazır.

Turunçgillerle yapılan oda kokusu

Turunçgillerin kokusu burnunuzun ucundan gitmiyor ve her daim koklamak istiyorsanız, bu tarifi deneyebilir, hatta kıyafetlerinize, dolaplarınıza sıkabilirsiniz. Mis gibi yaz esintisi için ihtiyacınız olan malzemeler; 5 damla portakal yağı, 5 damla limon yağı, 5 damla lavanta yağı ve 5 damla greyfurt yağı. Malzemeleri karıştırıp bir kaba koyun ve hemen kullanmaya başlayın.

Orman kokusu

İçinizdeki doğa sevgisini yaşatmak, evinize de birer parça yansıtmak için bu kokuyu tercih edebilirsiniz. Ormanın rahatlatıcı, ferahlatıcı ve bir o kadar iç açıcı kokusunu evinize doldurun. İhtiyacınız olan 7 damla çam ağacı yağı, 6 damla sedir ağacı yağı, 3 damla çam terebentin yağı, 5 damla buhur ağacı yağı ve 5 adet karanfil. Yağların karışımı, mis gibi çam kokusunu evinize getirecektir.