Eviniz yüksek gerilim hattındaysa tehlikedesiniz

36 bin voltluk yüksek gerilim hatlarına yandan ve yükseklikten 3 metre yaklaşılmaması gerekir. 154 bin voltluk gerilim hatlarına da yandan 5 metre yükseklikten 5 metre yakınında bulunulmamalıdır. 380 bin voltluk yüksek gerilim hatlarına ise yandan 5 metre yükseklikten 8 metre yakınında durmak insan sağlığına zarar verir. Bu mesafeye şehirde kimse dikkat etmiyor.

Şehirdeki bazı evlerimiz yüksek gerilim hatlarıyla yan yanalar. İnsanların bu hatlardan uzak tutulması gerekir. Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı ve Meram Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Zengin insanların yüksek gerilim hatlarından gelen radyasyona dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor. Radyasyonun insanda kötü huylu tümör ve kansere yol açan hastalıkların gelişmesine sebep olmakta. İnsanlar birçok radyasyon yayan aletten uzak durmaya çalışırken, en fazla radyasyon yayan yüksek gerilim hatlarına karşı duyarsız davranıyor. Radyasyon yoluyla geçen hastalıklar çok uzun yıllar sonra ortaya çıkıyor. Yüksek gerilim hatlarına yakın parklar yapılıyor. Buna izin verilmemeli.. Yüksek gerilim hatlarına yakın evlerin yapılmasına da izin verilmesi doğru değil. Yüksek gerilim hatlarından gelen radyasyondan korunmak için bu hatların yeraltına alınması gerekiyor.

Gök gürültüsünün şimşekten bir saniye sonra duyulması yıldırımın 350 metre uzakta oluştuğunu bize gösterir. Gürültüyü duyduktan sonra saymaya başlayın ve 350 ile çarpın, ne kadar uzakta çaktığını anlarsınız..