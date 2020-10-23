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Aktüel Evinin zemininden çıkan suya çözüm bulamayınca odaya kuyu yaptı
Aktüel

Evinin zemininden çıkan suya çözüm bulamayınca odaya kuyu yaptı

Sivas'ın Hafik ilçesinde köy muhtarı, evinin zemininden çıkan suya engel olamayınca çareyi bir odaya su kuyusu yapmakta buldu - Kamış Köyü Muhtarı Şemsettin Erdem: - "On yıl önce evin inşaatını yaparken su çıktı. Suyu kapatmak için çaba sarf ettik. Sonra evin duvarlarından sızmaya başladı. Sızıntının önüne geçemeyince bunu lehimize çevirmeye çalıştık ve evin içine su kuyusu yaptık"

Yeniakit Publisher
2020-10-23 11:03:14 -
Evinin zemininden çıkan suya çözüm bulamayınca odaya kuyu yaptı

SİVAS (AA) - MUZAFFER AKYÜZ - Sivas’ın Hafik ilçesinde evinin zemininden çıkan suya engel olamayan muhtar, çareyi odaya su kuyusu yapmakta buldu.

İlçeye 31 kilometre uzaklıkta bulunan Kamış köyünün muhtarı Şemsettin Erdem, yaklaşık 10 yıl önce ailesi için ev inşaatına başladı.

Erdem, o dönem inşaat aşamasındaki evinin temelinden su çıktığını görünce bunu betonla kapatmaya çalıştı. Evin duvarları örüldükten sonra su, duvarlardan ve zeminden sızmaya başladı.

Su sızıntısına engel olamayan Erdem, sızıntının olduğu odaya su kuyusu yapıp içme suyunu temin etmeye başladı.

- "Çok güzel, tatlı ve içmeye değer bir su"

Şemsettin Erdem, AA muhabirine, evinin temelinden çıkan suya engel olamayınca çareyi odaya su kuyusu yapmakta bulduğunu söyledi.

Köyüne yaptığı evin inşaatı aşamasında temelden su çıktığını anlatan Erdem, "On yıl önce evin inşaatını yaparken su çıktı. Suyu kapatmak için çaba sarf ettik. Sonra evin duvarlarından sızmaya başladı." dedi.

Çözümü su kuyusu yapmakta bulduğunu ifade eden muhtar Erdem, "Sızıntının önüne geçemeyince bunu lehimize çevirmeye çalıştık ve evin içine su kuyusu yaptık. Kuyu suyunu evin ihtiyaçlarında ve borularla dışarıya kadar çıkarıp yaptığımız çeşmede kullanıyoruz. Çok güzel ve tatlı bir su." diye konuştu.

Şemsettin Erdem, evlerinde su kesintisi yaşamadan taze su içmenin keyfini yaşadıklarını dile getirdi.

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