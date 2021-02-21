Evinin önünde katlettiler
Şırnak'ın İdil ilçesinde Hasan Yencer isimli kişi evinin önünde vuruldu.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Sulak köyünde 58 yaşındaki Yencer, akşam üzeri evinin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.
Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince İdil Devlet Hastanesine kaldırılan Yencer, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Jandarma, zanlı veya zanlıları yakalamak için çalışma başlatırken köyde güvenlik önlemleri alındı.