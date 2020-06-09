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Aktüel

Evinin banyosunda ölü bulundu

Ordu’nun Kumru ilçesinde bir kişi, evinin banyosunda ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 00:03:46 -
Evinin banyosunda ölü bulundu

Ordu’nun Kumru ilçesinde bir kişi, evinin banyosunda ölü bulundu.


Edinilen bilgilere göre, Fahri Aydın isimli şahıstan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın Samur Mahallesi’ndeki ikametinde yaptıkları kontrolde, evin banyosunda Aydın’ın cansız bedeni ile karşılaştı.


Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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