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Aktüel

Evinin balkonundan 23 Nisan programı yaptı

Müzik Bölümü öğrencisi Mert Şakar, evinin balkonunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile müzik programı yaptı.

2020-04-23 17:12:06 -
Evinin balkonundan 23 Nisan programı yaptı

Müzik Bölümü öğrencisi Mert Şakar, evinin balkonunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile müzik programı yaptı.


Erzurum Yakutiye Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi Mert Şakar (18) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile evinin balkonuna ses sistemi kurarak çocuklar için konser verdi.


Oltu Karabekir Mahallesinde ikamet eden Mert Şakar, ‘Amacım çocuklar bayramlarını kutlayamadıkları için bende evimizin balkonundan müzik yaptım. Mahalledeki çocukları neşelendirmek istedim. Umarım başarılı olmuşumdur bu vesile ile bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarım’ dedi.

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