Evinin bahçesinde arı soktu, hayatını kaybetti Bilecik’te bahçesinde otururken yüz kısmından arının soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti.

Bilecik’te bahçesinde otururken yüz kısmından arının soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde arı sokmalarına karşı alerjisi olan ve ilaç kullanan İbrahim Küçük (62) evinin bahçesinde otururken yüz bölgesinden arı soktu. Arının ısırdığı yaşlı adam fenalaşırken, yanında bulunan bir arkadaşı alerji hapını verdi. Ardından arkadaşının aracı ile Gölpazarı Devlet Hastanesine götürülürken yolda komaya giren adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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