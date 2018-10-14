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Evini yıkmak için gelen ekiplere karşı tüfekle direndi

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan Yılmaz H., kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alınan evinin bulunduğu binanın çatısına çıkıp bir süre havaya ateşlediği av tüfeğiyle intihara kalkıştı, yıkıma direndi.

14 Ekim 2018 Pazar 11:15
Evini yıkmak için gelen ekiplere karşı tüfekle direndi

Samsun'da hazine arazisi üzerine kurulu evinin yıkımı sırasında elindeki tüfekle çatıya çıkarak intihara kalkışan vatandaş, uzun uğraşlar sonucu ikna edildi. 

Olay dün akşam saatlerinde, Çetinkaya Mahallesi'nde 19 Mayıs Üniversitesi Şevket Aşçı Turizm Fakültesi yerleşkesinde meydana geldi. Fakülte binasının yapılması için üniversiteye tahsis edilen 800 dönüm arazide, yer alan 2 binanın hazineye ait olduğu ve kaçak olduğu gerekçesiyle yıkımına karar verildi. Binanın yıkımı için bölgeye iş makinelerin geldiğini gören bina sahipleri, yıkıma engel olmak istedi. Yıkımın ertelenmesini isteyen aileler ile yıkım ekibi arasında arbede çıktı. Yıkım için bölgeye gelen jandarma ve polis ekipleri de yaşanan arbedeye müdahale etti, bina çevresinde de güvenlik önemleri aldı. Bu sırada yıkım kararı alınan ev sahiplerinden Yılmaz H. ve beraberindeki 4 kişi de binanın çatısına çıktı. Yılmaz H., çıktığı binanın çatısında bir süre havaya ateşlediği elindeki av tüfeğini boğazına dayayıp intihara kalkıştı, yıkıma direndi. İntihar girişiminde bulunan Yılmaz H., "Evim yıkılırsa kafama sıkarım. Tüm ekipler burayı terk etsin. 50 yıldır ben buradayım. Bir hafta zaman verin dedik. Onu da çok gördüler" dedi.

Uzun uğraşlar sonucu intihara kalkışan Yılmaz H. ikna edilip çatıdan indirildi. Yıkılacak binada kalanlara Kızılay ekiplerince boş bir alanda çadır kurulurken, yaşanan gerginliğin sonunda binanın yıkımına başlandı.

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 11:15
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