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Evini su basan vatandaş yardım bekliyor

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde evini su basan ve maddi zarara uğrayan vatandaş uzanacak yardım elini bekliyor.

25 Ağustos 2019 Pazar 12:11
Evini su basan vatandaş yardım bekliyor

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde evini su basan ve maddi zarara uğrayan vatandaş uzanacak yardım elini bekliyor.


İlçeye bağlı Yenidoğan mahallesi Kültür sokakta Doğan Akdağ’ın müstakil evini su bastı. Birkaç gün önce su basan evde bulunan eşyalar zarar gördü. Durumu yetkililere bildirdiklerini ancak evlerinin altından su gelmeye devam ettiğini ifade eden Akdağ, yetkililer ve hayırseverlerden yardım istedi.


Akdağ; "Şebeke suyu binanın altından gidiyormuş. 10 gündür geliyorlar, bakıyorlar, gidiyorlar. Şimdiye kadar gelip gidiyorlardı, ev su alınca müdahaleye başladılar. Evin altı yarım metre su doldu, aşağı yukarı 3 ton vardı. Eşyalar, mutfak hep battı. Evin her tarafı çöktü, kabardı. İlla ölüm mü olacak. Ev su aldı, otursak çökecek mi çökmeyecek mi orası da var" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 12:11
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