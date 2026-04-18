Opel’den elektrikli güç gösterisi! Yeni Mokka GSE Türkiye’de

Tüm göstergeler GSE tasarım diline sahip! İddialı tasarım yeni Mokka GSE’nin iç mekânında da kendini gösteriyor. Gri/siyah, beyaz ve sarı tonlarının hakimiyetindeki kabin, dış tasarımdaki dinamizmi içeriye de taşıyor. Alcantara™GSE spor koltuklar, entegre baş dayanaklarıyla sürücü ve ön yolcuya hem konforlu hem de dinamik bir sürüş keyfi sunuyor. Koltuk kaplamalarının orta kısmına işlenen beyaz çizgi ve sarı dikişler de koltuklara karakteristik bir görünüm kazandırıyor. Alcantara™kapı eklemeleri de detaylara gösterilen özenin bir başka kanıtı niteliğinde. Sürücü ve yolcu için sunulan çok kademeli koltuk ısıtma, ısıtmalı direksiyon ve kablosuz şarj gibi donanımlar ise günlük kullanımda konforu artırıyor. Mokka GSE için yeni geliştirilen direksiyon sistemi ile üst ve alt kısımları düzleştirilmiş direksiyon simidi doğrudan sürüş hissini sağlarken, alüminyum spor pedallar hızlanma ve frenleme komutlarına anında tepki vermeye hazır şekilde tasarlandı. Gerekli tüm sürüş bilgileri, kişiselleştirilebilir 10 inçlik dijital gösterge paneli ve merkezi dokunmatik renkli ekran üzerinden kolayca takip edilebiliyor. Bu ekranlarda GSE performans verileri, G kuvveti göstergesi, hızlanma değerleri, batarya yönetim bilgileri ve birçok farklı veri yer alıyor. Aynı zamanda tüm göstergeler GSE’ye özgü tasarım diliyle hazırlandı. 281HP ile segmentinin en iddialısı! Yeni Opel Mokka GSE,tasarımıyla olduğu kadar güçlü performansıyladadikkat çekiyor. 207 kW (281HP) maksimum güç çıkışına sahip seri üretim elektrikli araç, motor sporları versiyonuyla aynı güç seviyesine ulaşarak segmentinde iddiasını ortaya koyuyor. 345 Nm’lik maksimum torku sayesinde etkileyici bir hızlanma performansı da sunan Mokka GSE, 0’dan100 km/s hıza yalnızca 5,9 saniyede ulaşıyor. Araç200 km/s azami hızıyla tamamen elektrikli Opel modellerinin en hızlısı unvanını da taşıyor.Sürücülerine farklı kullanım senaryolarına uygun üç sürüş modu sunan model;“Sport” modunda gücünü en üst seviyeye çıkarırken (207 kW güç, 345 Nm tork ve 200 km/s maksimum hız ile sportif kalibrasyon ve doğrudan tepki),“Normal” modda günlük sürüş için optimize edilmiş 180 km/saate kadar hıza olanak tanıyor (170 kW güç, 345 Nm tork ve 180 km/s maksimum hız). “Eco” modda ise tüm sistemlerenerji tasarrufuna odaklanarak140 kW güç, 300 Nm tork ve 150 km/s hıza kadar daha yumuşak hızlanma ile verimli sürüş keyfi sağlıyor. Enerjisini 54 kWs kapasiteli lityum iyon bataryadan alan Mokka GSE,1,6 tonun altındaki boş ağırlığıylasınıfının en hafif elektrikli araçlarından biri olarak öne çıkıyor. Aracın ralli prototipinden ilham alan sofistike teknolojisi olağanüstü performansına doğrudan katkı sağlıyor. Mokka GSE;önden çekişli yapısı, Torsen çok plakalı sınırlı kaydırmalı diferansiyeli, özel tasarlanmış aksları ve çift hidrolik şok amortisörlü yeni şasisiyle üst düzey bir sürüş deneyimi sunuyor.Mokka GSE’de kullanılan Torsen mekanik sınırlı kaydırmalı diferansiyel, modelin sürüş dinamiklerini bir üst seviyeye taşıyan en önemli performans bileşenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Tamamen mekanik çalışma prensibi sayesinde yol koşullarını anlık olarak algılayan sistem, çekişi optimize ederek gücün daha dengeli ve kontrollü şekilde yere aktarılmasına yardımcı oluyor. Özellikle virajlı yollarda ve değişken zemin şartlarında sağladığı stabiliteyle, Mokka GSE’nin ralli esintili sürüş karakterini günlük kullanıma güvenli ve etkileyici bir şekilde yansıtıyor. GSE’ye özgü sürüş ayarlarıyla birlikte çalışan Torsen diferansiyel sayesinde Mokka GSE, yalnızca güçlü bir elektrikli model değil, sürüş dinamikleriyle segmentinde fark yaratan, gerçek bir performans SUV’u olarak konumlanıyor. Standart Mokka GSE'nin motoru, invertörü, bataryası ve kablo demeti gibi yüksek voltajlı tüm bileşenleri,Mokka GSE Rally modeli temel alınarak geliştirildi.Ayrıca direksiyon sistemi, şasi ve frenler de Opel'in elektrikli ralli deneyimden elde edilen verilerle sportif sürüşe özel olarak tasarlandı ve optimize edildi.