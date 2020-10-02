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Dünya Evine baskın yapılan Rus gazeteci kendini ateşe verdi
Dünya

Evine baskın yapılan Rus gazeteci kendini ateşe verdi

Rusya'da yasa dışı örgütle ilişkisi olduğu gerekçesiyle evine baskın yapılan İrina Slavina isimli Rus gazeteci, sosyal medya hesabından 'içişleri bakanlığını sorumlu tuttuğu' paylaşımın ardından bakanlığın önünde kendini ateşe verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 19:31:00 -
Evine baskın yapılan Rus gazeteci kendini ateşe verdi

Rusya'da bir gazeteci, evine yapılan polis baskının ardından İçişleri Bakanlığı'nın önünde üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. İntihardan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda intihardan içişleri bakanlığını sorumlu tuttu.

Rus gazetecinin evine baskın yapıldı

Rusya’nın Nijniy Novgorod şehrinde İrina Slavina isimli Rus gazetecinin evine dün polis tarafından yasadışı bir örgüte mensup olduğu gerekçesiyle baskın yapıldı.

Rus gazeteci, polisin evine yaptığı baskının yasal olmadığını iddia ederek, polisin evde örgütsel dokümanlar aradığını açıkladı. Polisin arama sırasında kendisi ve kızına ait bilgisayarlar ile taşınabilir disklere el koyduğunu da belirten Slavina, kendisine yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu ifade etti. Söz konusu örgütle ilişkisinin bulunmadığını bildiren Rus gazeteci, ayrıca polislerin evine yaptığı baskında kendisine saygısızca davrandığını söyledi.

Bakanlığın önünde kendini yaktı

Slavina, evine yapılan baskından sonra bugün Nijniy Novgorod şehrindeki Rusya İçişleri Bakanlığı binası önünde üzerine benzin dökerek kendisini ateşe verdi. Rus gazeteci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Slavina, intihar etmeden önce ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ölümümden Rusya İçişleri Bakanlığı sorumludur” dedi.

Gazetecinin ölümünün ardından ülkede yeni bir tartışma başlarken, Bakanlık olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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