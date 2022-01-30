Evine atılan roketten soba yaptı

Suriye'de insanlık suçu işleyen Esad rejiminin saldırılarına devam ediyor. Birçok insanı evsiz ve yurtsuz bırakan rejimin roketli saldırılarından biride 35 yaşındaki Alaattin Osman'ın evine yapıldı. Saldırıda kullanılan roket Osman'ın ailesiyle beraber yaşadığı evin tam ortasına düştü.

Bunun üzerine Osman, evini kullanılamaz hale getiren roketten geriye kalan kovanı, kiraladığı yeni evinin ısınması için sobaya dönüştürdü.

Önce Saksı Sonra Soba

3 çocuk babası Osman, Esad rejiminin, "Saldırıdan bir süre sonra boş kovana önce çiçek ekip süs olarak kullandım ve evin bir köşesine koydum. Kış yaklaşınca kovanı sobaya dönüştürmeye karar verdim." dedi.

Evini yıkan roketin kalıntısıyla ısındıklarını aktaran Osman, "Soba soğuk kış aylarında faydalı bir iş çıkarıyor. Aileme acı yaşatan roketi evde hatıra olarak kullanmak istedik." diye konuştu.

Çalıştırması kolay bir soba yaptıklarını anlatan Osman, "Soba güçlü bir şekilde yanıyor. Isıyı yükseltip hafifletebiliyoruz." dedi.

İdlib'in Son Durumu

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

Kaynak: AA