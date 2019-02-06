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Evine 15 metre mesafede ölü bulundu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Hasan Ali Ersan, evine 15 metre uzaklıkta ölü bulundu.

06 Şubat 2019 Çarşamba 18:13
Evine 15 metre mesafede ölü bulundu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde oturan Hasan Ali Ersan (66) evine yaklaşık 15 metre mesafede ölü bulundu. Ersan'ın yürürken dengesini kaybedip başını kaldırım taşına çarptığı ihtimali değerlendiriliyor.

Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Hasan Ali Ersan, saat 08.00 sıralarında evinin yaklaşık 15 metre ilerisinde kaldırım kenarında hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Hasan Ali Ersan, ambulansla götürüldüğü Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Hasan Ali Ersan'ın cansız bedeni morga konuldu.

Olay yerinde inceleme yapan polis Hasan Ali Ersan'ın yürürken ayağının takılması sonucu düşerek başını kaldırım taşına çarptığı ihtimali üzerinde duruyor.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 18:13
  1. Antalya
  2. Gazipaşa
  3. Hasan Ali Ersan
  4. Evine 15 metre mesafede ölü bulundu

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