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Gündem Evinden iki ceset çıkan Ümitcan'ın ağabeyinden küstah tehdit
Gündem

Evinden iki ceset çıkan Ümitcan'ın ağabeyinden küstah tehdit

Ankara'da 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü üzerine Ankara Umum Ayakkabıcılar ve Çantacılar Odası Başkanı Durak Uygun'un oğlu Ümitcan Uygun gözaltına alındı. Aleyna Çakır davasında olduğu gibi Ümitcan Uygun ağabeyi Erol Uygun, sosyal medyadan yaptığı tehdit paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 09:09:00 - 2021-08-07 09:12:32
Evinden iki ceset çıkan Ümitcan'ın ağabeyinden küstah tehdit

Aleyna Çakır'ın ölümüyle Türkiye'nin gündemine oturan Ankara Umum Ayakkabıcılar ve Çantacılar Odası Başkanı Durak Uygun'un oğlu Ümitcan Uygun ile geceyi birlikte geçiren Esra Hankulu evinde ölü bulunmuştu. Gözaltına alınan Ümitcan Uygun sosyal medyada yeniden gündem olmuştu. Bunun üzerine Ağabeyi Erol Uygun ise sosyal medyadan gazetecileri ve bu paylaşımları yapanları tehdit etti.

Ağabeyi de gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun'un sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası '@umitcanuygun_' sosyal medya hesabı üzerinden, devletimizi aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla 06.08.2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir." denildi.

Sosyal medyadan tedhitler savurdu

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi daha önce olduğu gibi yine Instagram hesabından tehditler savurdu. Kardeşinin yine iftiraya uğradığını öne süren Uygun'un ağabeyi iddialara inanmayın çağrısında bulunurken basını da tehdit etti:

"Medya fareleri ile ben bu olaydan sonra tek tek görüşeceğim. Ne kadar delikanlılar göreceğiz. Hepsine diz çöktüreceğim. Analarından emdikleri sütü haram edeceğim. Köpek gibi gezdireceğim onları tasmayla gezdireceğim sokakta"

Aleyna Çakır davasında da tehditler savurmuştu

20 Ocak 2021 günü artık mevcut olmayan başka bir Instagram hesabından açıklamada bulunan Ümitcan Uygun'un abisi olduğunu söyleyen şahıs, "Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım. Müge Anlı bunu sen de tadacaksın! Kardeşime kim yanlış yaptıysa hepsi bedelini hayatlarıyla ödeyecek. Yazan baba yürekliler var, hepinizi keserim. Bana öyle kabadayılık yapmayın. Ümitcan'ın hakkını kimseye yedirtmeyeceğim. Herkes canıyla da olsa alacak. Göreceksiniz, ağabeyi onu yalnız bırakmıyor" ifadelerini kullanmıştı.

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Yorumlar

Ömer

Kul azmayınca Allah bela yazmazmış
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Putsavar

Müge Anlı kendini yedi bitirdi bu adamı neden tutuklamıyorsunuz diye günlerce program yaptı. Sonuç 2. Cinayet... Sedat Peker de bugün bu adam ile alakalı belgeler açıklayacağını söyledi.
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