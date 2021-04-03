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Dünya Evindeki ambalajlardan anlaşıldı! Avrupalının cesedini bakın kaç yıl sonra fark ettiler
Dünya

Evindeki ambalajlardan anlaşıldı! Avrupalının cesedini bakın kaç yıl sonra fark ettiler

Norveç'in başkenti Oslo'da evinde ölen bir adamın cesedi 10 yıl sonra bulundu. Oslo Emniyet Müdürlüğünden Grete Lien Metlid, "Cesedin uzun süre fark edilememesi tuhaf ve anlam vermek zor. Kişinin 2011 yılında öldüğünü tahmin ediyoruz, en son 2011 yılına ait süt kutuları ve yiyecek ambalajlar var'' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 17:38:00 -
Evindeki ambalajlardan anlaşıldı! Avrupalının cesedini bakın kaç yıl sonra fark ettiler

Avrupa'nın en büyük sorunlarından biri yalnız yaşamak olurken, evinde ölen birçok kişinin yıllarca fark edilmediği ortaya çıkıyor.

Dünyanın en refah ülkelerinden biri olan Norveç'te 60 yaşlarında bir kişinin evinde 10 yıl sonra ölüsü bulundu.

Norveç devlet televizyonu NRK, adamın normal bir şekilde evinde öldüğünü belirtirken, komşularının söz konusu kişinin taşındığını düşündüklerini yakınlarının arayıp sormadığını ifade etti.

Oslo Emniyet Müdürlüğünden Grete Lien Metlid, "Cesedin uzun süre fark edilememesi tuhaf ve anlam vermek zor. Kişinin 2011 yılında öldüğünü tahmin ediyoruz, en son 2011 yılına ait süt kutuları ve yiyecek ambalajlar var'' ifadelerini kullandı.

Norveç medyasında yer alan haberlere göre, söz konusu kişinin faturalarını otomatik ödeme ile ödeniyordu. Evine herhangi bir borç veya haciz gelmedi. Bu yüzden herhangi bir sebeple kapısını çalan olmadı ve ortalıkta görünmediği veya ölüp ölmediği fark edilmedi.

Adamın cesedi, bir bekçinin daireye girmesi sonrası keşfedildi.

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