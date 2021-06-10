  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Alman Sayıştay'ı: Bakanlık devleti zarara soktu
Akaryakıt’a zam! Motorine 13 kuruş…
Kılıçdaroğlu, skandallarıyla meşhur isimle KKTC'ye gitti
Galatasaray’ın yeni sezon hazırlıkları başlıyor! Tarih belli oldu
Gündem Evinde zehir yetiştiren zanlı enselendi
Gündem

Evinde zehir yetiştiren zanlı enselendi

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki evinde hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli düzenlenen operasyonla enselendi.Adreste 500 gram esrar ve 514 kök Hint keneviri ele geçirilirken gözaltına alınan ev sahibi M.T. jandarma karakoluna götürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 15:09:00 -
Evinde zehir yetiştiren zanlı enselendi

Adana'da, evinde 514 kök Hint keneviri ve 500 gram esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, evinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüphelinin merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi.

Adreste 500 gram esrar ve 514 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahibi M.T. jandarma karakoluna götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay