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Yerel Evinde uyuşturucu ile yakalandı! Tutuklandı
Yerel

Evinde uyuşturucu ile yakalandı! Tutuklandı

Edirne'de evinde uyuştucu ile yakalanan şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 10:15:00 -
Evinde uyuşturucu ile yakalandı! Tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ş.D'nin Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Aramada, 11,15 gram bonzai, bir miktar sentetik ecza, 2 hassas terazi, kilitli poşet ve rulo folyo kağıdı ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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