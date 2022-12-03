Evinde uyuşturucu ile yakalandı! Tutuklandı
Edirne'de evinde uyuştucu ile yakalanan şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ş.D'nin Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.
Aramada, 11,15 gram bonzai, bir miktar sentetik ecza, 2 hassas terazi, kilitli poşet ve rulo folyo kağıdı ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ş.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.