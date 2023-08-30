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Yerel Evinde otururken maganda kurşunuyla başından vuruldu
Yerel

Evinde otururken maganda kurşunuyla başından vuruldu

Yeniakit Publisher
2023-08-30 03:45:00 -
Evinde otururken maganda kurşunuyla başından vuruldu

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde evinde oturan Sultan O. (15), sokaktan geçen otomobilden rastgele edilen ateş sonucu başına mermi isabet etmesiyle ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan bir otomobilden rastgele ateş edilmeye başlandı. Müstakil evlerinde oturan Sultan O.'nun başına, kapının penceresini delerek giren 2 kurşundan biri isabet etti. Sultan O. kanlar içinde yığılırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Sultan O.'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: DHA


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