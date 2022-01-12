  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kritik toplantı sonrası heyecanlandıran gelişme: HÜRJET için seri üretim kararı!

İBB Meclisi'nde 'Yezid' gerginliği

Kalleşliğin resmi İsmail Saymaz'dan!

İBB'nin ardından bir skandal da Mersin'de: Belediyedeki kadrolar HDP/PKK'lılara peşkeş çekilmiştir!

O ülkeden "savaş gemisi" hamlesi... Türkiye ile anlaştılar

“CHP asla demokrat olamaz” dediği için Ahmet Hakan’ın tepkisini çekmişti! Bugünkü yazısında o isim meydan okudu!

Asırlardır Anadolu'da yaşayan 'Türkiye Arapları' mülteciler üzerinden ırkçılığa maruz kalıyor!

"İp" üretti diye plaket vermişlerdi... İşte Başkan Erdoğan'ın bahsettiği o haber

Altın fiyatlarını etkileyecek kritik açıklama! En yüksek seviyeye ulaştı

Avukat Huzeyfe Karakuş'tan Dr. Cihad Kısa için çağrı!
Aktüel Evinde ölü bulundu
Aktüel

Evinde ölü bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde, bir kişi evinde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 22:56:00 -
Evinde ölü bulundu

Antalya-Kepez'de, bir kişi evinde ölü bulundu.

Varsak Karşıyaka Mahallesi 1560 Sokak'taki binada yaşayan Halil İbrahim Otçu'yu (53) bir süredir göremeyen komşuları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine adrese giden ekipler, kapıyı çilingir vasıtasıyla açarak eve girdi.

Salonda hareketsiz bulunan Otçu'nun öldüğü belirlendi.

Otçu'nun cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay