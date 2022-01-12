Evinde ölü bulundu
Antalya'nın Kepez ilçesinde, bir kişi evinde ölü bulundu.
Antalya-Kepez'de, bir kişi evinde ölü bulundu.
Varsak Karşıyaka Mahallesi 1560 Sokak'taki binada yaşayan Halil İbrahim Otçu'yu (53) bir süredir göremeyen komşuları, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine adrese giden ekipler, kapıyı çilingir vasıtasıyla açarak eve girdi.
Salonda hareketsiz bulunan Otçu'nun öldüğü belirlendi.
Otçu'nun cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.