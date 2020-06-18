Evinde beslediği kuzusuna sosyal hayatta maske takarak farkındalık yaratıyor

İSTANBUL (AA) - BAŞAK AKBULUT YAZAR - Küçükçekmece'nin Sefaköy semtinde mısır satan Mehmet Beşir Sain, evinde beslediği ve yanından hiç ayırmadığı kuzusu "Boncuk"a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri doğrultusunda maske takarak, hem onu hastalıklardan korumaya çalışıyor hem de farkındalık yaratıyor.

Mısır satarak geçimini sağlayan ve hayvanları çok seven Siirtli Memet Beşir Sain, Arnavutköy'den benekli bir kuzu satın aldı.

Sefaköy'deki evinin bodrumunda tahtalarla özel bir alan oluşturan Sain, "Boncuk" adını verdiği kuzusuna burada bakmaya başladı.

Çocuğu gibi ilgi gösterdiği Boncuk'u, elleriyle besleyen ve yanından ayırmayan Sain, sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının kaldırılmasının ardından mısır tezgahındaki işine dönünce Boncuk'u da yanına aldı.

- İlgi odağı oldu

Bir parkın içindeki mısır tezgahında sabahtan akşama mesaisini geçiren Sain'in yanındaki Boncuk, tezgahın önünden geçenlerin ilgi odağı oldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle "Maskesiz dışarı çıkmayın." uyarılarını dikkate alan Sain, kendisi gibi Boncuk'a da maske taktı.

Boncuk ile birlikte maskelerini takıp markete alışverişe de giden Sain, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sık sık vatandaşların "Hayvan bile maske takıyor, insanlar takmıyor." sözleriyle karşılaştığını ifade etti.

Şimdi 3,5 aylık olan Boncuk'un kendisine, kendisinin de Boncuk'a çok bağlı olduğunu belirten Sain, "Ben yörüğüm. Yaklaşık 35 yıldır hayvan bakmayı bırakmıştım. Dayanamadım, gittim Arnavutköy’den bu kuzuyu aldım. Aldığımda 1,5 aylıktı. Şimdi 3,5 aylık." dedi.

Sain, nereye gitse Boncuk'un da peşinden ayrılmadığını anlatarak, "Kendimi denizden, damdan atsam o da atar. Ben bu kuzuyu buraya bağlasam gitsem, duramaz bağırır çağırır. Ona da hem hastalıktan korunsun hem de pis şeyler yemesin diye maske takıyorum. Marketlere gidiyorum, maske takıp onu da götürüyorum." diye konuştu.

- "3 günde bir şampuanla yıkıyorum"

Bir gün Boncuk ile yolda giderken polislerin kendisini durdurduğunu aktaran Sain, "Polis dedi ki 'Seninle gurur duyuyorum. Sen bu hayvana maske takıyorsun, bazı insanlar maske takmayı bile bilmiyor.' İnsanların maske takmaması saçmalık, kendilerini korumaları lazım." ifadelerini kullandı.

Sain, Boncuk'u özenle beslediğini ve 3 günde bir şampuanla yıkadığını, ara sıra da tüylerini kırptığını dile getirerek, "Ot topluyorum , arpa veriyorum. Ekmek fazla yedirmiyorum. Mısır veriyorum. Meyve veriyorum. Ne yiyorsa veriyorum. Günde belki yüzlerce kişi kuzumun fotoğrafını çekiyor. 'Kurban olurum.' diyorlar." dedi.

- "Ne satacağım ne keseceğim, böyle bakacağım"

"Kurban bayramı geliyor, kuzunu kesecek misin?" sorularıyla da karşılaşınca kızdığını aktaran Sain, şunları anlattı:

"Bütün dünyayı bana verseler hayatta kuzumu kesmem. 10 yaşına da 20 yaşına da girse benim yanımda kalacak. Ne satacağım ne de keseceğim, böyle bakacağım. Bu dişi, belki bir de erkek alırım, yanına koyarım. Bizim bir bodrumumuz var, onun bir köşesine tahtalarla güzel bir şekilde yer yaptım. Gece oraya koyuyorum, sabah çıkarıyorum. 'Yukarı çık.' diyorum çıkmıyor. 'Dur kızım', 'Yapma kızım' diyorum. Bazen kızdığım zaman sesini çıkarmıyor anlıyor."



