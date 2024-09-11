Evin tavan arasından servet çıktı!

Eve mgelen misafir ev sahibini dolar milyoneri yaptı.ABD’nin Maine eyaletinde Thomaston Place Müzayede Galerileri kurucusu Kaja Veilleuix bir eve misafirliğe gitti. Kaja Veilleuix ziyaret ettiğinde evde hiç beklemediği bir keşif yaptı.

Evde çok miktarda sanat eseri olduğunu belirten Veilleuix bu eserlerin nereden geldiğini sordu. Ev sahibinin çatıda da birkaç tane var demesi üzerine Kaja Veilleuix soluğu çatıda aldı.

Tozlu çatıda yürüyen Kaja Veilleuix’in gözü potansiyel bir Rembrandt eserine takıldı. Ev sahibine talbonun 17. yüzyılın ikonik Hollandalı ustasının bir sanat eseri olabileceğini söyledi. Eserin gerçek olması halinde fiyatının 15 milyon dolar (510 milyon 901 bin TL) olduğunu söyledi. Tablonun fiyatını duyan ev sahibinin adeta nefesi kesildi.

Siyah, beyaz fırfır yakalı bir elbise giyen ve şapka takan genç bir kızın portresini gördüğünde onun değerli olabileceğini anladığını söyleyen Veilleuix, "Ev harika eserlerle doluydu, ancak bu olağanüstü portreyi tavan arasında, sanat eserleri yığınlarının arasında bulduk" dedi.