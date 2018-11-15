THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Kasım
0553 313 94 23

Evin penceresinden düşen yaşlı adam öldü

Zonguldak'ta oturduğu evin penceresinden yere çakılan 88 yaşındaki yaşlı adam kurtarılamadı.

15 Kasım 2018 Perşembe 16:58
Evin penceresinden düşen yaşlı adam öldü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde evin penceresinden düşen Hüseyin Gökdemir (88), hayatını kaybetti. Gökdemir'in düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi'nde bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Binanın 2'nci katında oturan Hüseyin Gökdemir, evinin salon penceresinden aşağıya düştü. Binanın altında bulunan pasajın önüne düşen Gökdemir'i görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Gökdemir, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Yaşlı adamın sağlık sorunları nedeniyle intihar etmiş olabileceği de ileri sürüldü.

Düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Hüseyin Gökdemir’in düşme anı binanın altında bulunan pasajın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Gökdemir'in düşmesinin ardından yanında gelen vatandaşlar görülüyor. Cumhuriyet Savcılığı'nın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 16:58
  1. Evin penceresinden düşen yaşlı adam öldü
  2. Hüseyin Gökdemir
  3. Kaza
  4. Zonguldak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tinerciyi, tiner dökerek yakanlardan biri tahliye edildi
    1. Tinerciyi, tiner dökerek yakanlardan..
    2. Pas lekesini çıkarmak için...
    3. Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz..
    4. Dolar çakıldı! İşte son rakamlar
    5. Evin penceresinden düşen yaşlı adam öldü
    6. Kaçak elektrik kullananlardan ekiplere..
    7. Parmak sakatlanmaları
    8. Hırsızlık şüphelisi, gazinoda..
    9. Cinayet hükümlüsü, izinli geldiği..
    10. Fenerbahçe'de Volkan Demirel iddiası!..
    11. Aracının içinde bıçaklanarak..
    12. Suudi Bakan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması
    13. S. Arabistan'ın itiraflarına bomba..
    14. Kemer görünümlü kılıçla gasp..
    15. Mesleği sürdürmek için 40 sene sonra..
    16. Öğle uykusu çok yararlı
    17. Bahçeli Ampute Milli Takımı kabul etti
    18. Başakşehir'de 250 bin liralık kapkaç
    19. Bursa'da Kayhan Çarşısı'nda yangın çıktı
    20. PFDK, 3 Süper Lig kulübüne cezayı kesti
    Bir köy Müslüman oldu!
    Bir köy Müslüman oldu!
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı

    Günün Karikatürü

    15 Kasım 2018
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık