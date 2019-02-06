Evin holü çöktü, 1 metrelik göçüğe düşen anne- kız yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, müstakil evin holü çöktü. Bu sırada holde olan Güler Dinçol (59) ve kızı Fatmagül Dinçol (29) oluşan 1 metrelik göçüğe düşüp, yaralandı.



Olay, saat 06.30 sıralarında, Umurlu Mahallesi, 1027 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre geçmiş yıllarda altında foseptik bulunan müstakil evin holünde çökme meydana geldi. Bu sırada holdeki lavaboda abdest alan Güler Dinçol ve kızı Fatmagül Dinçol, 1 metre derinliğindeki göçüğe düşüp yaralandı. Gürültüyü duyan komşuları durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri kapı kilidini kırarak girdikleri evdeki anne-kızı, göçükten kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan anne-kız, tedaviye alındı. Anne ve kızının hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Meydana gelen göçüğün foseptik çukurundan kaynaklandığı düşünülüyor.