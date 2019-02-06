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Evin holü çöktü, 1 metrelik göçüğe düşen anne- kız yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde geçmişte altında foseptik bulunduğu öğrenilen evin holü çöktü. Çökme sırasında evde bulunan anne-kız yaralandı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 14:17
Evin holü çöktü, 1 metrelik göçüğe düşen anne- kız yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, müstakil evin holü çöktü. Bu sırada holde olan Güler Dinçol (59) ve kızı Fatmagül Dinçol (29) oluşan 1 metrelik göçüğe düşüp, yaralandı.

Olay, saat 06.30 sıralarında, Umurlu Mahallesi, 1027 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre geçmiş yıllarda altında foseptik bulunan müstakil evin holünde çökme meydana geldi. Bu sırada holdeki lavaboda abdest alan Güler Dinçol ve kızı Fatmagül Dinçol, 1 metre derinliğindeki göçüğe düşüp yaralandı. Gürültüyü duyan komşuları  durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri kapı kilidini kırarak girdikleri evdeki anne-kızı, göçükten kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan anne-kız, tedaviye alındı. Anne ve kızının hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Meydana gelen göçüğün foseptik çukurundan kaynaklandığı düşünülüyor.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 14:17
  1. Aydın
  2. Efeler ilçesi
  3. evin holü çöktü
  4. kaza
  5. yaralılar var

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