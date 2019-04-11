Evin Demirhan, bronz madalya kazandı
- Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 50 kiloda Azerbaycanlı Türkan Nasırova'yı yenen Evin Demirhan, bronz madalyanın sahibi oldu11 Nisan 2019 Perşembe 18:26
İSTANBUL (AA) - Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Evin Demirhan, bronz madalya kazandı.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar 50 kiloda Azerbaycanlı Türkan Nasırova'yı 10-3 yenen Evin Demirhan, bronz madalyanın sahibi oldu.
Evin Demirhan, 2018 Avrupa Şampiyonası'nda da üçüncü olma başarısı göstermişti.
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