Evin Demirhan, bronz madalya kazandı - Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 50 kiloda Azerbaycanlı Türkan Nasırova'yı yenen Evin Demirhan, bronz madalyanın sahibi oldu



İSTANBUL (AA) - Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Evin Demirhan, bronz madalya kazandı. Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar 50 kiloda Azerbaycanlı Türkan Nasırova'yı 10-3 yenen Evin Demirhan, bronz madalyanın sahibi oldu. Evin Demirhan, 2018 Avrupa Şampiyonası'nda da üçüncü olma başarısı göstermişti.

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