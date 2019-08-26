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Evimizdeki zehir Youtube! LGBTİ sapkınlığının deşifre edildiği videoyu kaldırdılar

Eşcinsel sapkınlığı destekçisi Youtube platformu, Uğur Türker’in LGBTİ sapkınlığını deşifre eden videosunu kaldırdı. yeniakit.com.tr’ye konuşan Türker, “Biz çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve hem aktüel hem de tarihi hadiseler üzerinden hakikatleri anlatmaya devam edeceğiz.” dedi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 22:35
Evimizdeki zehir Youtube! LGBTİ sapkınlığının deşifre edildiği videoyu kaldırdılar

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Eşcinsel sapkınlığının yaygınlaşmasına hizmet eden videoların yayılmasına aracılık eden Youtube platformu, Serdengeçtiler İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Uğur Türker’in LGBTİ sapkınlığının deşifresini yaparak gerçekleri gün yüzüne çıkaran videosunu ‘uygunsuz içerik’ olarak belirleyerek kaldırdı. Konu hakkında yeniakit.com.tr’ye açıklamalarda bulunan Türker, “Fikrin ucu kendilerine dokununca fikir hürriyeti, ifade özgürlüğü diyerek dokunulmaz hale getirdikleri putlarını bir anda silip atabiliyorlar.” diye konuştu.

“Çalışmalarımıza devam edeceğiz!”

YouTube LGBT dosyası isimli videomuzu yayın ilklerine aykırı bularak kaldırmış. Siyonizm ile LGBT'nin bağlantısını aklî ve nakli deliller ile anlattığımız bir videoydu.” diyen Türker, ifadelerini şöyle sürdürdü: “Bizler bu videoların alt yapısını oluşturabilmek için yaklaşık 3 senedir bir hazırlığın içerisindeyiz. Bu hazırlık esnasında dünyayı esir alan siyonizmin sosyal medya mecralarını da tekeline aldığını elbette ki fark etmiştik ama bu kadar çabuk rahatsız olacakları aklımızın ucundan dahi geçmemişti. Fikrin ucu kendilerine dokununca fikir hürriyeti, ifade özgürlüğü diyerek dokunulmaz hale getirdikleri putlarını bir anda silip atabiliyorlar. Biz çalışmalarımıza devam edeceğiz ve hem aktüel hem de tarihi hadiseler üzerinden hakikatleri anlatmaya devam edeceğiz. Videolarımız aynı mecradan da farklı mecralardan da devam edecek inşallah.”

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 22:35
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