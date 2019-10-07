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Evimin altından fay hattı geçiyor mu? MTA fay altı sorgulama nasıl yapılır?

26 Ekim 2019'da merkez üstü Silivri olan 5.8'lik deprem İstanbulluların bir hayli panik yaşamasına yol açtı. Aynı gece 11.20 civarında yaşanan 4.8'lik depremin ardından binlerce aile geceyi sokakta geçirdi. Son yaşanan depremlerin ardından İstanbullular en çok "Evimin altından fay hattı geçiyor mu? sorusunun cevabını aramaya başladı. Fay hattı sorgulamak mümkün mü? Peki, MTA fay altı sorgulama nasıl yapılır?

07 Ekim 2019 Pazartesi 13:36
Evimin altından fay hattı geçiyor mu? MTA fay altı sorgulama nasıl yapılır?

26 Ekim 2019'da merkez üstü Silivri olan 5.8'lik deprem İstanbulluların bir hayli panik yaşamasına yol açtı. Aynı gece 11.20 civarında yaşanan 4.8'lik depremin ardından binlerce aile geceyi sokakta geçirdi. Son yaşanan depremlerin ardından İstanbullular en çok "Evimin altından fay hattı geçiyor mu? sorusunun cevabını aramaya başladı. Fay hattı sorgulamak mümkün mü? Peki, MTA fay altı sorgulama nasıl yapılır?

Panik oluşturdu

26 Eylül'de yaşanan iki deprem İstanbulluların büyük bir panik yaşamasına yol açtı. Can kaybının yaşanmadığı depremde İstanbul'da bazı binalarda ise hasar oluştu. Yaşanan depremin ardından İstanbullular evlerinin altından fay hatlarının geçip geçmediğini merak eder oldu. Peki, fay hatlarının geçtiği yerleri öğrenmek mümkün mü?

Fay hatları öğrenilebilir mi?

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) fay hattı sorgulama ekranı sayesinde "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusunun yanıtı öğrenebilirsiniz.

MTA fay altı sorgulama nasıl yapılır?

Fay hattı sorgulaması yapmak için MTA'nın resmi internet sitesine giriş yapmanız gerekiyor. mta.gov.tr/v3.0/ adresine giriş yaparak MTA Yerbilimleri Portalı'nı yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx tıklayarak harita üzerinden bulunduğunuz konumu girebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 13:36
  1. Evimin altından fay hattı geçiyor mu?
  2. MTA fay altı sorgulama nasıl yapılır?
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