Evim dar diyorsanız...

Odanızı daha yüksek ve ferah göstermek için ışığı yansıtan açık renkleri tercih edin. Duvar ve tavana aynı rengi uygularsanız tavan olduğundan daha yüksek görünür.

Dar bir odayı daha geniş göstermek için yer döşemesinde nötr renkler ve tek tip malzeme kullanın. Çizgili bir halıyı odanın enine sermek metrekareyi daha geniş gösterir. Halıların, mobilya boyutlarından daha büyük olmasına da dikkat edilmeli.

Odanızın boyutlarını geri plana atmak için dikkati üzerine çekecek bir odak noktası oluşturabilirsiniz. Bunun için, odanızın bir duvarına zıtlık yapacak bir renk uygulayabilir ya da televizyon ünitesi kullanabillirsiniz.

Geniş alanları kaplayan desenli aksesuarlardan kaçının. Bunun yerine daha küçük alanlarda desen kullanın. Mesela, krem tonlarındaki bir kanepeyi desenli yastıklarla tamamlayın.

Uyumak ve çalışmak için yeterli alanınız yoksa, katlanan paravanları tercih edin. Yatak olabilen kanepeler, küçük mekanlar için ideal mobilyalardır.

Dar bir odada birçok parçayı aynı mekana sıkıştırmak yerine, köşe koltuğu gibi mobilyalar kullanın. Odanızın uzun duvarı önüne yerleştireceğiniz bir kanepeye, orta sehpanın altına itilebilen minik puflar gibi portatif parçalar eşlik edebilir.

Odadaki dar duvarın kapı aralığı varsa kapıyı veya pervazı duvarla aynı renge boyayın.

Evinizin planı elverdiği ölçüde, cam tuğla veya buzlu camdan bölücü duvarlar ya da cam paneller kullanarak ortamı aydınlık hale getirmelisiniz.

Mobilya sayınızı sadece bir ya da iki büyük ana parçaya indirgeyin. Küçük parçalar mekanı karmaşık gösterecektir.

Mutfak ve banyoda kullanılan küçük yer ve duvar karoları, yüzeylerin daha büyük algılanmasını sağlar. Çünkü göz çok sayıdaki küçük karoyu, büyük bir mekanla özdeşleştirir.

Mutfakta kullanacağınız boy dolapları düşey yüzeyler için daha iyidir.

Camlı ve raflı büyük bir mutfak dolabı yerine kullanım alanı geniş, düz hatlıları seçin.

Yumuşak ışığı tavana yönlendirmek için, dekoratif lambalar ve duvara monte edilen aydınlatmalar kullanmayı tercih edin.

Banyoda küvet yerine duşakabin tercih edin. Sanki su mu var ülkede!.. Küçük ve penceresiz banyolarda ışık bantlarını buzlu cam panellerin veya aynanın arkasına yerleştirebilirsiniz.

Dışarıya bakan pencereler, gözünüzü oda sınırlarının ötesine taşırken, saksılardaki bitkiler de ışığı kesmeden doğal sınırlar oluşturur.

Kamufle edilmiş radyatörleri, süpürgelikleri duvarla aynı renge boyayın.

Krem ve kahverengi gibi renklerin uygulanması kolaydır. Evin bütününde kullanılmaya elverişli olan bu tonlar, odalar arasındaki sınırları da belirsizleştirir.

Masa ve sandalyeleri duvara yaslamayın. Mobilyaları doğru şekilde yerleştirerek böylece odanın kenarlarını ve köşelerini belirsiz hale getirebilirsiniz. Evinizi seviyorsanız, eşya ile değil, sevginizle doldurun; bakın hayat ne güzel..