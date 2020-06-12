  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Evi yanan aile ortada kaldı

Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı Kenardere köyü halkından Özgür Yıldırım’a ait ev çıkan yangın sonucu tamamen yandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 14:30:28 -
Evi yanan aile ortada kaldı

Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı Kenardere köyü halkından Özgür Yıldırım’a ait ev çıkan yangın sonucu tamamen yandı.


Elektrik kaçağından çıktığı anlaşılan yangın sonucu evi tamamen kullanılmaz hale gelen Özgür Yıldırım ve ailesi köy muhtarı tarafından köy tüzel kişiliğine ait imam evine yerleştirildi.


Eşi, iki çocuğu ve babası ile birlikte yaşayan Özgür Yıldırım oluşan mağduriyetinin giderilmesi için hayırseverlerin yardımlarını bekliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı