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Aktüel Evi terk eden karısını almaya giden kişi, kayınpederini ve iki kayınbiraderini silahla yaraladı
Aktüel

Evi terk eden karısını almaya giden kişi, kayınpederini ve iki kayınbiraderini silahla yaraladı

Yeniakit Publisher
2021-01-03 15:26:25 -
Evi terk eden karısını almaya giden kişi, kayınpederini ve iki kayınbiraderini silahla yaraladı

KONYA (AA) - Konya'da evini terk eden eşini almaya giden kişi, kayınpederi ve iki kayınbiraderini silahla vurarak yaraladı.

İddiaya göre, İ.G, evi terk eden eşini almak için kayınpederinin merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi Papatya Sokak'taki evine gitti.

Burada kayınpederiyle tartışan İ.G, silahla rastgele ateş ederek uzaklaştı. Yaklaşık 1 saat sonra kardeşleri C.G. ve H. G. ile tekrar olay yerine gelen İ.G, tekrar tartıştığı kayınpederi Y.U. ile kayınbiraderleri S.U. ve H.U'yu silahla yaraladı.

İ.G. ve kardeşleri, daha sonra olay yerinden kaçtı. Yaralı baba ve iki oğlu, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Polis, kaçan kardeşlerin yakalanması için çalışma başlattı.

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