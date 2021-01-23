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Gündem Evi olanlar dikkat! Artık kiraya verilemeyecek!
Gündem

Evi olanlar dikkat! Artık kiraya verilemeyecek!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı riskli binalar için kapsamlı bir çalışma başlattı. Hasarlı, yıkılma riski bulunan binalarda ev sahiplerinin kendisinin oturmadığını ancak bunların kiraya verildiği tespit edildi. Bakanlık ilgili binalara sıkıntıların giderilmesi için süre tanıyacak, aksaklıklar giderilmeden binalar artık kiraya verilemeyecek.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 11:08:00 -
Evi olanlar dikkat! Artık kiraya verilemeyecek!

Son dönemde arka arkaya yaşanan depremler bir gerçeği daha ortaya çıkardı. Bazı hasarlı, yıkılma riski bulunan binalarda ev sahiplerinin kendisinin oturmadığını ancak bunların kiraya verildiği tespit edildi. Özellikle Elazığ ve ardından yaşanan İzmir deprem felaketleri sonrası yapılan incelemelerde sorunlu binalarda ev sahibi olanların taşınıp başkalarına kiraya verdikleri belirlendi.

Çalışma başlatıldı

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da bunun üzerine ev sahiplerinin kendi can güvenliği için taşındığı binalardaki evlerini başkalarını kiralayıp onların hayatını riske atmasını önleyecek bir çalışma başlattı.

Oturum engeli getirilecek

Başlatılan çalışma kapsamında Türkiye'deki tüm yapıların verileri toplanıyor. Bu veriler belli aralıklar ile toplanarak bilgiler kontrol edilecek. Bu kontroller sırasında sıkıntılı olan yerlerdeki evler kiraya verilmiş ise tespit edilebilecek. Bina ile ilgili aksaklıkların giderilmesi için süre verilecek. Bu aksaklıklar giderilmeden kiraya verilmiş ise oturum engeli getirilecek.

Riskli binalar ile ilgili tüm etiketlemeler yapılacak

Yapı Denetim Sistemi'nde olduğu gibi elektronik olarak ve periyodik bir denetleme süreci planlanıyor. Ayrıca kiracıların Bina Kimlik Sistemi (BKS) üzerinden de binalar ile ilgili bilgi sahibi olmaları sağlanacak. BKS kapsamında riskli binalar ile ilgili tüm etiketlemeler yapılacak. Bir kişi kiralayacağı evi kolayca sorgulayıp riskli olup almadığını görebilecek. Böylece bir deprem anında yıkılma tehlikesi olan yerlerden uzak durabilecek.

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Yorumlar

Siyasi kavun

Aksaklıklar giderilecek ne demek? O aksaklıklar yığınla TL demek. Ekonomiyi düzeltin millet her türlü yapar evini. Aldı başını gitti piyasa. İyice halktan koptunuz.
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