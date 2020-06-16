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Aktüel

Evi çöplüğe dönen kadın hüngür hüngür ağladı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde çöplüğe dönen ev görenleri hayrete düşürdü.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 09:33:31 -
Evi çöplüğe dönen kadın hüngür hüngür ağladı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde çöplüğe dönen ev görenleri hayrete düşürdü. Çaresizliğine ağlayan ev sahibi Aynur Çubuk, kalp ameliyatı geçirdiği için evini temizleyemediğini söyledi.


Hacıevhat Mahallesi’nde kalp hastası 50 yaşındaki Aynur Çubuk TOKİ Konutları’ndaki adeta çöplüğü andıran dairede yalnız başına yaşıyor.


Kalp ameliyatı geçirdiği için artık gücünün kalmadığını dile getiren Aynur Çubuk, “Oturduğum dairede elektrik yok, geceleri karanlığın içindeyim. Sularım akmıyor. Kullanılacak halde hiçbir eşyam olmadığı gibi yatağım, yorganım dahi yok. Geçende içeri girdim bir sürü kazık sıçanı gördüm şok oldum. Burada rahat olamıyorum” dedi.



Apartman sakinleri kokudan rahatsız


Çöp yığınına dönen daireden gelen kokulardan rahatsızlık duyduklarını belirten apartman sakinleri, “Yetkililerden, ilçemiz TOKİ Konutlarında kötü koşullarda yaşamını sürdüren yaşlı kadının ikamet ettiği dairenin kontrol edilerek, gerekli tedbirlerin alınmasını” bekliyoruz şeklinde konuştular.

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