Evi bombalanan Filistinli kızdan dünyaya çağrı: İşgalcilere silah vermeyi bırakın

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırıları tüm şiddetiyle devam ederken, aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce sivil hayatını kaybetti. İsrail’in hava saldırıları sonucu evi bombalanan 10 yaşındaki kız çocuğu Nadeen Abdul Latif’in "Neden füze atarak çocukları öldürüyorsunuz" sözleri yürekleri dağladı. Latif’in konuşması dünya basını ve sosyal medyanın gündemine oturdu.

İsrail saldırısında yaşananları anlatan Latif, "İşgalcilerin saldırıyı gerçekleştirdikleri gecede biri anne ve 4 çocuk büyükanne ve büyükbabalarını ziyarete geldi. Ziyaret sırasında patlama oldu. O patlamada hayatta kalan tek kişi 5 aylık bebekti" dedi.

"Çok kötü hissettim ve ağlamak istedim"

Saldırı sonrası yıkılan evinde nöbet tuttuğunu ifade eden Latif, "Evimdeydim. Uyuyamadığım bir dönemdeyim. Olup bitenleri her gün Kamerayla kaydediyorum. Patlamadan sonra ne olduğunu görünce, çok kötü hissettim ve sadece ağlamak istedim" ifadelerine yer verdi.

"Kötülüğe rağmen iyilik galip gelecek"

Enkaz yığını evinin önünde tüm dünyaya seslenen Latif, "Filistinli insanların hayatlarını kurtarmak için vazgeçmeyin. Biz bunu hak etmiyoruz. Her şeyden güçlüyüz. Ve tüm dünyaya bir kez daha sesleniyorum. İşgalcilere silah vermeyi bırakın. Çünkü onları kötü şeyler için kullanacaklar. İyilik için değil. Kötülüğe rağmen iyilik galip gelecek. Doktor olup, masum insanların ölmemesi için çabalayacağım" dedi.

Şehit sayısı 212'ye yükseldi

Öte yandan, Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şehit olanların sayısının 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212'ye, yaralıların sayısının ise 1400'e yükseldiği aktarıldı. İsrail ise 11 İsraillinin hayatını kaybettiğini, 650 İsraillinin de yaralandığını açıkladı.