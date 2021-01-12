Evform 200'den fazla tedarikçisiyle yurt dışına açılıyor

Koronavirüs salgını mobilya sektörünü önemli ölçüde etkiledi. Özellikle büyük mobilya fuarlarının yapılamaması yerel üreticilerin yeni müşterilere ulaşmasını engelledi. Bu dönemde üreticilerin imdadına ise online mobilya pazar yerleri yetişti. İnternet üzerinden Türkiye'nin tamamına mobilya satışı yapan Evform, mikro e-ihracat modeli ile birlikte Türkiye’deki tedarikçilerine yurt dışına satış yapma fırsatı sunuyor.

Pandemi etkisiyle düşüş yaşayan mobilya sektörüne ‘e-ihracat’ katkısı

2000 yılında ihracat sıralamasında dünyada 23'üncü olan Türk mobilya sektörü, her geçen yıl ilerleme kaydederek bugün 8’inciliğe kadar yükselmiş durumda. 2020 yılına da Ocak ayında 252 milyon dolar gibi bir ihracat rakamıyla başlayan mobilya sektörü, şubat ayındaki yükselmesine karşın mart ayı ve sonrasında pandeminin etkisiyle ciddi düşüş yaşadı. Sektör, nisan ayında bir önceki aya göre neredeyse yarı yarıya düşüşle, 127 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu süreçte e-ihracat çalışmaları yapılmaya başlandı. Hazirana kadar aynı seyreden sektör ihracatı, Haziran ayında yeni normal sürecinin başlaması ve e-ihracat etkisiyle tekrar yükselişe geçti. Yıl sonuna kadar ivme kazanmaya devam eden sektör, yılı 2.6 milyar dolar ihracat ile kapattı. İhracat, yoğun olarak sektör için en önemli pazar yerleri olan Avrupa, Amerika ve Orta Doğu’ya yapıldı. En çok ihracat yapılan ülkeler ise Irak, Almanya, Amerika, Arabistan ve İngiltere oldu. Pandemi her alanda olduğu gibi ihracatta da dijital dönüşüm başlattı. Yerli üreticiler ürünlerini dünyaya satabilecekleri Evform.com gibi platformlar sayesinde e-ihracata başladı ve durma noktasına gelen ihracatını yeniden canlandırdı.

E-ihracatla Türk üreticilerin ürünleri dünya pazarında

E-ihracat, ürünler canlı olarak görülmeden internet üzerinden yapılan satış çalışmalarıyla yapılan bir model. Bu bağlamda tedarikçi ile alıcı arasında “dijital aracılar” bulunuyor. Böylelikle ülkemizdeki tedarikçilerin yurt dışı satışlarını yapabilmesi sağlanıyor. Bu dijital aracıların arasında öncü olarak konumlanan ve halihazırda Türkiye'deki 200'den fazla tedarikçinin ürünlerini yurt dışına taşıyan Evform’dan ise açıklama geldi. Yapılan açıklamada “Satışın başlamasıyla Türk üreticilerin ürünlerinin dünya pazarında yer almasının önünü açtıyoruz. Böylece yerli üreticinin kar marjının artmasını sağlayıp kalkınmalarına destek olacak projelerinin sistemini, her geçen gün yenileyip geliştiriyoruz. Ülke ihracatına katkı sağlamayı hedefliyor, mobilya sektöründe yükselişe geçen ihracata yeni bir soluk getirmek için çalışıyoruz. İlerleyen dönemlerde e-ihracat için kullandığımız yöntemi de geliştirerek dünya mobilya pazarında Türkiye’nin yerini sağlamlaştırmak istiyoruz.” ifadelerine yer verildi.

“Yurt içi pazarı için kar marjı, yurt dışından da ülkemize döviz girişi”

Evform tarafından yapılan açıklamada şirketin yeni dönem planlarına da değinildi.“Sistemi tamamlanan pazar yeri modelimiz yurt içi pazarda aktif şekilde çalışıyor, satıcılar Evform.com üzerinden müşterilere ürün satabiliyorlar. Yurt dışı satışları ilk aşamada Amazon ve Ebay gibi platformlar üzerinden başlayan projemize ilerleyen zamanlarda Evform.com’a farklı dil seçenekleri ekleyerek doğrudan satışa dönüştürülmesini planlanıyoruz. Bu sayede hem yurt içi pazarda karlılık anlamında zorluk çeken mobilyacılarımızın kar marjı artacak, hem de ülkemize döviz girişi sağlamış olacağız.”