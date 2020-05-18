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Spor

Everton'dan boş tribünlerle oynayacak maçlarda taraftarına para iadesi

Yeniakit Publisher
2020-05-18 13:24:49 -
Everton'dan boş tribünlerle oynayacak maçlarda taraftarına para iadesi

İSTANBUL (AA) - İngiltere'nin Everton kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle boş tribünlerle oynanacak sezonda evindeki son 5 maça bileti olan taraftarına talep ederlerse para iadesi yapacağını açıkladı.

Everton'dan yapılan yazılı açıklamada, başvuru yapan taraftarların para iadesi alabileceği, isterlerse ise sezonun geri kalanı için ödedikleri parayı kulübe bağışlayabileceği ifade edildi.

Everton'ın bu uygulaması, salgın kapsamında futbolda maçların seyircisiz oynanması durumunda kombine kart sahiplerinin hakları hakkında örnek teşkil edecek bir adım oldu.

İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle 13 Mart'ta askıya alınan liglerin sağlık koşulları elverdiği zaman taraftarsız olarak yeniden başlatılarak bitirilmesi hedefleniyor.

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