Everton cephesinden Cenk Tosun tepkisi! 'Asla...'

Beşikaş'ın, Cenk Tosun’u transfer etmek için girişimlerde bulunduğu iddiası Everton’u karıştırdı. İngiliz kulübüne yakın medya organlarında, “Asla satılmasın” şeklinde değerlendirmeler yapıldı. toffeeweb.com sitesi de, “Cenk Tosun konusunda söylentiler var ancak kendisi Everton’dan ayrılmak istemediğini açıkladı” sözlerine yer verdi.

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