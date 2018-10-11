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Everton cephesinden Cenk Tosun tepkisi! 'Asla...'

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da top koşturan milli futbolcumuz Cenk Tosun'un devre arasında takımdan ayrılacağı söylentinleri gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

11 Ekim 2018 Perşembe 03:19
Everton cephesinden Cenk Tosun tepkisi! 'Asla...'

Beşikaş'ın, Cenk Tosun’u transfer etmek için girişimlerde bulunduğu iddiası Everton’u karıştırdı. İngiliz kulübüne yakın medya organlarında, “Asla satılmasın” şeklinde değerlendirmeler yapıldı. toffeeweb.com sitesi de, “Cenk Tosun konusunda söylentiler var ancak kendisi Everton’dan ayrılmak istemediğini açıkladı” sözlerine yer verdi.

Akşam

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 03:19
  1. Cenk Tosun
  2. Everton
  3. Everton F.C
  4. İngiltere Premier Lig

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