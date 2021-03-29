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Dünya Evergreen şirketi hangi ülkenin?
Dünya

Evergreen şirketi hangi ülkenin?

Evergreen gemisi günlerdir dünyanın gündemine oturdu. 400 metre uzunluğundaki Evergiven yük gemisi, Süveyş Kanalı’nda çapraz olarak karaya oturması sonrası Süveyş Kanalı’nda gemi trafiği durmuştu. Yoğun çabalar sonrası kurtarılan gemi yoluna devam ederken, Şimdi de Evergreen şirketine ait bir TIR, Çin’de trafiği birbirine kattı. Peki kim bu Evergreen şirketi? Evergreen şirketi hangi ülkeye ait?

Yeniakit Publisher
2021-03-29 08:44:00 - 2021-03-29 08:44:31
Evergreen şirketi hangi ülkenin?

Son dakika haberine göre 6 gün önce Süveyş Kanalı'nda karaya oturarak deniz trafiğini durduran Evergiven adlı yük gemisi kurtarıldı. Bu kez de Evergreen şirketine ait bir TIR Çin'de otoyolu trafiğe kapattı. Mısır'da 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda enlemesine karaya oturan ve deniz ticaretinin durmasına neden olan Evergreen şirketine ait Ever Given adlı konteyner gemisi, dünyanın en önemli ticaret kanalını da ulaşıma kapattı. Tıkanan kanal nedeniyle yük dolu 320 gemi, geçiş için sıraya girdi. Devasa konteyner gemisinin kurtarılması için çalışmalar sürerken, yeni bir skandal daha yaşandı.

Bu kez de Evergreen şirketine ait TIR Çin'de otoyolu kapattı. Aynı şirketin konteyner taşıyan bir TIR'ı, Çin'de Changchun-Shenzhen kentleri arasındaki Nanjing Otoyolu'nda bir kazaya karıştı. Kaza sonrasında, Evergreen'in TIR'ı, aynı Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given gemisi gibi yolu enlemesine kapattı. Kaza nedeniyle otoyolda uzun süre araç geçişi sağlanamadı. Dünyanın en önemli su yollarından biri olan Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta dev bir konteyner gemisi ülkede yaşanan kum fırtınası ve kötü hava koşulları neticesinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

Evergreen şirketi hangi ülkenin?

Süveyş Kanalı İdaresi, aynı gün deniz trafiğinin normale döndüğünü açıklamış ancak 25 Mart'ta geminin yeniden hareket edene kadar Süveyş Kanalı'ndaki seyrüsefer trafiğinin askıya alındığını duyurmuştu. Evergreen gemisinin sahibi Japon firma da 26 Mart'ta yaptığı açıklamada, geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik girişimlerde "Zorluklarla karşılaşıldığını" bildirmişti. Son dakika haberine göre 6 gün önce Süveyş Kanalı'nda karaya oturarak deniz trafiğini durduran Ever Given adlı yük gemisi kurtarıldı. Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin kurtarma çalışmalarıyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 'ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını' açıklamıştı.

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