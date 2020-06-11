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Aktüel

Eve tırmanmaya çalışan yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı

Bursa’da itfaiye ekipleri sokakta bulunan yılan, vatandaşlara zarar vermemesi için yakalayarak uygun bir yerde doğaya saldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 22:55:46 -
Eve tırmanmaya çalışan yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı

Bursa’da itfaiye ekipleri sokakta bulunan yılan, vatandaşlara zarar vermemesi için yakalayarak uygun bir yerde doğaya saldı.


Bursa Osmangazi ilçesinde saat 21.30’da 110’a gelen ihbarda Yeni Karaman Mahallesi’nde yağmurlu havadan dolayı yerden eve tırmanmaya çalışan yılan olduğu bildirildi. İhbar üzerine itfaiye ekibi olay yerine hareket etti. Olay mahalline ulaşan itfaiye ekibi, mahallede bulunan vatandaşların yönlendirmesiyle yılanın yerini tespit edip büyük bir titizlikle yakaladı. Yakalanan yılan zarar görmemesi için şehir dışarısında güvenli bir noktada tekrar doğaya bırakıldı.

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