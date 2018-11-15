Eve giderken yıldırım isabet eden kişi öldü

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, evine gittiği sırada üzerine yıldırım isabet eden kişi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre olay, dün gece ,Viranşehir ilçesine bağlı Demirci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Halil Bingöl (23), evine gittiği sırada üzerine yıldırım isabet etti. Bingöl'ün yere yığıldığını görenlerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin hemen müdahale ettiği Bingöl, kurtarılamadı. Bingöl'ün cansız bedeni, jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Burada otopsi işlemleri tamamlanan cenaze, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.