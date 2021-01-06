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Yerel Eve gelen kadın, annesini feci halde buldu
Yerel

Eve gelen kadın, annesini feci halde buldu

Esenler'de bir kadın, haber alamadığı 65 yaşındaki annesini bıçaklanarak öldürülmüş bir şekilde buldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 16:23:00 -
Eve gelen kadın, annesini feci halde buldu

Edinilen bilgilere göre olay Esenler'in Fatih Mahallesi 289 Sokak'ta yaşandı. 5 katlı binanın bodrum katında yaşayan 65 yaşındaki Neriman Kıvrak'tan haber alamayan kızı ve damadı, bugün eve geldi. İçeri giren yakınları Kıvrak'ın kanlar içerisinde yerde olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.

Yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ilk incelemesinde yaşlı kadının vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak darbeleri olduğunu belirledi.

Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

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