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Aktüel Evden eve iyilik
Aktüel

Evden eve iyilik

Tuzla Belediyesi, Ramazan ayının ruhunu yansıtan “Komşusu açken tok yatan bizden değildir” düsturuyla, “Evden Eve İyilik” kampanyasını hayata geçirerek, veren el ile alan eli buluşturdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 22:38:00 -
Evden eve iyilik

Bu proje ile İyilik hareketine destek vermek isteyen vatandaşlar evdeneveiyilik.com web sitesi üzerinden; gıda kolisi, ev mobilyası, elektronik eşya, beyaz eşya, kıyafet ve oyuncak bağışlayabilecek. Yine web sitesi üzerinden ihtiyaçlarını bildiren vatandaşlara, yapılan bağışlar Gönül Elleri Çarşısı, tarafından eşleştirilerek evlerine teslim ediliyor.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın katılımıyla, yapılan bağışların dağıtımın yapıldığı Gönül Elleri Çarşısı’nda düzenlenecek ‘Evden Eve İyilik’ projesinin tanıtım toplantısında siz değerli basın mensuplarımızı aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Program:
Tarih : 01 Nisan 2022
Saat. : 11:30
Adres: Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı
Sahil Bulvarı No: 21

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